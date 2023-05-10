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Таунхаусы с видом на горы в Лептокарья, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 230,000
Таунхаус 1 спальня в Лептокарья, Греция
Таунхаус 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 85,000
Таунхаус 3 спальни в Лептокарья, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 115,000
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