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Квартиры с видом на море в Лептокарья, Греция

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13 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 43,000
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 80,000
Квартира 2 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Этаж 2/1
€ 80,000
Квартира 2 спальни в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Квартира 2 спальни в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 110,000
Квартира 2 спальни в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 125,000
Квартира 2 спальни в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 135,000
Квартира 2 спальни в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 230,000
Квартира 1 спальня в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 75,000
Квартира 1 спальня в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 43,000
Квартира 2 спальни в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 145,000
Квартира 2 спальни в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 150,000
Квартира 1 спальня в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 77,000
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