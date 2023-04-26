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Жильё в Lemnos Municipality, Греция

Мирина
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Livadochori, Греция
Коттедж 1 комната
Livadochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 570,000
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
Коттедж 2 спальни в Мирина, Греция
Коттедж 2 спальни
Мирина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из П…

Параметры недвижимости в Lemnos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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