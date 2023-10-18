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Виллы в Лемнос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в Nauplion, Греция
Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Nauplion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Property Code: 1721 - House FOR SALE in Nafplio Karathona for €800.000 . This 247 sq. m. fur…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Лемнос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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