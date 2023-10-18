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Дома в Лемнос, Греция

14 объектов найдено
Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в Nfplio, Греция
Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Nfplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
ID Real Estate: 11750 - Profitis Ilias, отремонтированный угловой дом на одну семью на перво…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты с лифтом, с кладовой, элитную в Nauplion, Греция
Дом 3 комнаты с лифтом, с кладовой, элитную
Nauplion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
ID недвижимость: 11735 - центр, квартира непрерывно на 3-м. КУПИТЬ жилую площадь ок. 118 м2,…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты с лифтом, с кладовой, элитную в Nauplion, Греция
Дом 3 комнаты с лифтом, с кладовой, элитную
Nauplion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
ID недвижимость: 11736 - центр, квартира непрерывно в 3. МАГАЗИН напольная жилая площадь ок.…
Цена по запросу
Дом с Panoramic, с Fenced, с Buildable в Nfplio, Греция
Дом с Panoramic, с Fenced, с Buildable
Nfplio, Греция
Площадь 4 000 м²
Код недвижимости. 11578 - Agricaltural ДЛЯ ПРОДАЖИ в Неа Тиринта Агиос Адрианос за € 75.000.…
Цена по запросу
Дом 2 комнаты с кладовой, с A C, с bright в Nauplion, Греция
Дом 2 комнаты с кладовой, с A C, с bright
Nauplion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Код недвижимости: 1137 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 82 кв.м, на первом этаже Na…
Цена по запросу
Дом с Buildable, с Energy class Excluded, с High Street в Nauplion, Греция
Дом с Buildable, с Energy class Excluded, с High Street
Nauplion, Греция
Площадь 500 м²
Код недвижимости. 1440 - Участок для продажи в Аргос Эллинико за € 30.000. Откройте для себя…
Цена по запросу
Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в Nauplion, Греция
Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Nauplion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Property Code: 1721 - House FOR SALE in Nafplio Karathona for €800.000 . This 247 sq. m. fur…
Цена по запросу
Дом 5 комнат с камином, с кладовой, элитную в Ermini, Греция
Дом 5 комнат с камином, с кладовой, элитную
Ermini, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Код недвижимости: 58729 - Эксклюзив на продажу 5 спален, Дом общей площадью 340 кв.м, 3 уров…
Цена по запросу
Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в Ermini, Греция
Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
Ermini, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Property Code: 1784 - House FOR SALE in Ermioni Agioi Anargiroi for €480.000. This 325 sq. m…
Цена по запросу
Дом 2 комнаты с bright, с Panoramic, с Open view в Nfplio, Греция
Дом 2 комнаты с bright, с Panoramic, с Open view
Nfplio, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Код недвижимости: 1793 - Дом на продажу в Неа Тиринта Нео Роейно за € 120.000. Это 126 кв. м…
Цена по запросу
Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с A C в Nauplion, Греция
Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с A C
Nauplion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Код недвижимости: 581210 - Дом на продажу в центре Nafplio за € 340.000. Это 260 кв. Дом пос…
Цена по запросу
Дом 5 комнат с камином, с кладовой, с Painted в Ermini, Греция
Дом 5 комнат с камином, с кладовой, с Painted
Ermini, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код недвижимости: 581237 - Дом на продажу в Эрмиони Ахладица за € 330.000. Это 200 кв. Дом п…
Цена по запросу
Дом 5 комнат с камином, с bright, с Panoramic в Ermini, Греция
Дом 5 комнат с камином, с bright, с Panoramic
Ermini, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Код недвижимости: 581283 - Дом на продажу в Эрмиони Ахладица за € 160.000. Это 220 кв. Дом п…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты с камином, с bright, с Open view в Nauplion, Греция
Дом 3 комнаты с камином, с bright, с Open view
Nauplion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Код недвижимости: 581333 - Дом на продажу в Аргос Кефалари за € 200.000. Это 135 кв. Дом пос…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Лемнос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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