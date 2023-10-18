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Квартиры в Лемнос, Греция

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15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с лифтом, элитную, с bright в Nauplion, Греция
Квартира 2 комнаты с лифтом, элитную, с bright
Nauplion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Property Code: 11734 - Apartment FOR SALE in Nafplio Center for €365.000 . This 102 sq. m. …
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с лифтом, с кладовой, с Painted в Nauplion, Греция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с кладовой, с Painted
Nauplion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Property Code: 621715 - Apartment FOR SALE in Nafplio Center for €155.000. This 81 sq. m. Ap…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с камином, с bright, с Open view в Nauplion, Греция
Квартира 2 комнаты с камином, с bright, с Open view
Nauplion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Property Code: 581687 - Apartment FOR SALE in Nea Kios Center for €45.000 . This 85 sq. m. …
Цена по запросу
Квартира 1 комната с лифтом, с A C, с bright в Nauplion, Греция
Квартира 1 комната с лифтом, с A C, с bright
Nauplion, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Код недвижимости: 581540 - Квартира на продажу в центре Нафплион за € 85.000. Это 58 кв. м. …
Цена по запросу
Квартира 5 комнат с bright, с Open view, с Coastal в Ermini, Греция
Квартира 5 комнат с bright, с Open view, с Coastal
Ermini, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Код недвижимости: 581481 - Квартира на продажу в центре Эрмиони для € 180.000. Это 107 кв. К…
Цена по запросу
Квартира 1 комната с лифтом, с Painted, с bright в Nauplion, Греция
Квартира 1 комната с лифтом, с Painted, с bright
Nauplion, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Код недвижимости: 58707 - Квартира на продажу в центре Nafplio за € 75.000. Это 54 кв. Кварт…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с bright, с Open view, с Closet Built-in в Ermini, Греция
Квартира 3 комнаты с bright, с Open view, с Closet Built-in
Ermini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Код недвижимости: 1714 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, квартира общей площадью 220 кв.м, на 1-м подня…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с bright, с Open view, с Investment Property в Nauplion, Греция
Квартира 2 комнаты с bright, с Open view, с Investment Property
Nauplion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Код недвижимости: 58859 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Квартира с боком общей площадью 73 кв.м, на 1…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с A C, с bright, с Open view в Nauplion, Греция
Квартира 3 комнаты с A C, с bright, с Open view
Nauplion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Код недвижимости: 58945 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, квартира общей площадью 108 кв.м, на первом э…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с лифтом, с bright, с Panoramic в Nauplion, Греция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с bright, с Panoramic
Nauplion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Код недвижимости: 58969 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Квартира общей площадью 122 кв.м, на 2 nd эта…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с bright, с Open view, с Closet Built-in в Nauplion, Греция
Квартира 3 комнаты с bright, с Open view, с Closet Built-in
Nauplion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Код недвижимости: 58984 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, Квартира с боком общей площадью 125 кв.м, на …
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с лифтом, с камином, с Painted в Nauplion, Греция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с камином, с Painted
Nauplion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Код недвижимости: 581100 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, угловая квартира общей площадью 76 кв.м, на …
Цена по запросу
Квартира 1 комната с лифтом, с камином, с Painted в Nauplion, Греция
Квартира 1 комната с лифтом, с камином, с Painted
Nauplion, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Код недвижимости: 581189 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 1 Спальня, Квартира общей площадью 64…
Цена по запросу
Квартира 1 комната с лифтом, с Painted, с A C в Nauplion, Греция
Квартира 1 комната с лифтом, с Painted, с A C
Nauplion, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Код недвижимости: 11246 - Квартира на продажу в центре Нафплио для € 70.000. Это 55 кв. Квар…
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты с Painted, с A C, с bright в Nauplion, Греция
Квартира 4 комнаты с Painted, с A C, с bright
Nauplion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
ID Недвижимость: 11331 - Ververouda, дом на одну семью непрерывно на мезонине, ПРОДАЕТСЯ жил…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Лемнос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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