Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. demos leukadas
  6. Lefkada
  7. Квартиры

Квартиры в Lefkada, Греция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Lefkada, Греция
Квартира 1 комната
Lefkada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
На продажу выставлены 2 квартиры общей площадью 76 кв.м, расположенные в старом городе Лефка…
Квартира 1 комната в Lefkada, Греция
Квартира 1 комната
Lefkada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
На продажу выставлены квартира43,16 кв.м в старом городе Лефкас на о.Лефкада. Квартирас балк…
Realting.com
Перейти