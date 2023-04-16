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Купить вилла с видом на море в периферийная единица Лефкас, Греция

demos leukadas
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Alexandros, Греция
Вилла 3 спальни
Alexandros, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в периферийная единица Лефкас, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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