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Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Лефкас, Греция

demos leukadas
6
Municipal Unit of Lefkada
3
Lefkada
2
2 объекта найдено
Дом 2 спальнив Nydri, Греция
Дом 2 спальни
Nydri, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² Количество этажей 2
€ 225,000
Lefkada, Ellomeno: Продается недавно построенный светлый Maisonette 79sq.m. фасад на первом …
Вилла 3 спальнив Alexandros, Греция
Вилла 3 спальни
Alexandros, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в периферийная единица Лефкас, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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