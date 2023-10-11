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Дома с видом на горы в периферийная единица Лефкас, Греция

Муниципалитет Лефкада
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2 объекта найдено
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 656 м²
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
€2,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Nikiana, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Nikiana, Греция
Комнаты 1
Площадь 656 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в периферийная единица Лефкас, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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