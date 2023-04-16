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Купить шале в периферийная единица Лефкас, Греция

demos leukadas
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Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 3 спальнив Lazarata, Греция
Шале 3 спальни
Lazarata, Греция
2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 1
€ 190,000
Maisonette for sale in Sfakiotes, Lefkada of Lefkada Prefecture for 190.000€ (Listing N…

Параметры недвижимости в периферийная единица Лефкас, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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