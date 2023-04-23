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Коттеджи в Лехена, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни
Лехена, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
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