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Виллы с видом на горы в Лаврион, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 8 спален в Лаврион, Греция
Вилла 8 спален
Лаврион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 800,000
Вилла 7 спален в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 7 спален
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,620,000
Вилла 6 спален в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 6 спален
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 480,000
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