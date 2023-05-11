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Жильё с бассейном в Лаврион, Греция

2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 5 спален
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Вилла 7 спален в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 7 спален
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,620,000
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