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Жильё с видом на море в Лаврион, Греция

16 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Лаврион, Греция
Квартира 4 комнаты
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Этаж 4/1
€ 230,000
Вилла 5 спален в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 5 спален
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Вилла 8 спален в Лаврион, Греция
Вилла 8 спален
Лаврион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 800,000
Вилла 7 спален в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 7 спален
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,620,000
Таунхаус 3 спальни в Лаврион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 520,000
Коттедж 6 спален в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 6 спален
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 683,000
Коттедж 1 спальня в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 1 спальня
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Коттедж 2 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 2 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в Лаврион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лаврион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 4 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 4 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 490,000
Коттедж 3 спальни в Thoriko, Греция
Коттедж 3 спальни
Thoriko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 500,000
Квартира 3 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 195,000
Квартира 2 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 2 спальни
Лаврион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 255,000
Квартира 2 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 2 спальни
Лаврион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 180,000
Вилла 6 спален в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 6 спален
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 480,000
Квартира 3 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 290,000
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