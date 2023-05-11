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Коттеджи с видом на море в Лаврион, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 6 спален
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 683,000
Коттедж 1 спальня в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 1 спальня
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Коттедж 2 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 2 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Коттедж 4 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 4 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 490,000
Коттедж 3 спальни в Thoriko, Греция
Коттедж 3 спальни
Thoriko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 500,000
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