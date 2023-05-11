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Квартиры с видом на море в Лаврион, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Лаврион, Греция
Квартира 4 комнаты
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Этаж 4/1
€ 230,000
Квартира 3 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 195,000
Квартира 2 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 2 спальни
Лаврион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 255,000
Квартира 2 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 2 спальни
Лаврион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 180,000
Квартира 3 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 290,000
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