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Виллы с бассейном в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 спален в Legrena, Греция
Вилла 7 спален
Legrena, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 21,000,000

Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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