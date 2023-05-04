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Таунхаусы с видом на горы в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Legrena, Греция
Таунхаус 4 спальни
Legrena, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 290,000

Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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