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Жильё с видом на море в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Вилла 7 спален в Legrena, Греция
Вилла 7 спален
Legrena, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 21,000,000
Таунхаус 4 спальни в Legrena, Греция
Таунхаус 4 спальни
Legrena, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 290,000
Коттедж 6 спален в Legrena, Греция
Коттедж 6 спален
Legrena, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 490,000

Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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