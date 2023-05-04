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Коттеджи в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Legrena, Греция
Коттедж 2 спальни
Legrena, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Коттедж 6 спален в Legrena, Греция
Коттедж 6 спален
Legrena, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 490,000

Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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