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Жильё в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

6 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Legrena, Греция
Вилла 3 спальни
Legrena, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
€ 1,000,000
Коттедж 2 спальни в Legrena, Греция
Коттедж 2 спальни
Legrena, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Вилла 5 спален в Legrena, Греция
Вилла 5 спален
Legrena, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 704,000
Вилла 7 спален в Legrena, Греция
Вилла 7 спален
Legrena, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 21,000,000
Таунхаус 4 спальни в Legrena, Греция
Таунхаус 4 спальни
Legrena, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 290,000
Коттедж 6 спален в Legrena, Греция
Коттедж 6 спален
Legrena, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 490,000

Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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