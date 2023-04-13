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Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Ласити, Греция

Municipality of Kritsa
10
Municipality of Kalon Chorion
6
Айос-Николаос
6
koinoteta brachasiou
4
koinoteta limnon
4
koinoteta milatou
3
Municipality of Ierapetra
3
District of Sitia
2
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40 объектов найдено
Таунхаус 3 комнатыв Крица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Таунхаус 3 спальнив Limnes, Греция
Таунхаус 3 спальни
Limnes, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 105,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 спальняв District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 47,000
Продается таунхаус площадью 62 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 4 спальнив Episkopi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Episkopi, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
Таунхаус 6 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается старый дом 100 кв.м. в поселке Врахаси, регион Ласити, Крит. Дом имеет два этажа и…
Таунхаус 5 спаленв Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 5 спален
Agios Ioannis, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 спальняв Lagou, Греция
Таунхаус 1 спальня
Lagou, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 32,000
Продается двухэтажный дом в поселке Лагу, недалеко от Тзермиадо. Дом площадью 75 кв.м. части…
Таунхаус 3 спальнив Врахасион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Врахасион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 35,000
Продается старый 3-х уровневый дом площадью 99 кв.м. в деревне Врахаси, Крит. Дом состоит из…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Kato Chorion, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Kato Chorion, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 3 спальнив Ставрохорион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ставрохорион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 278,000
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальнив Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 4 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 4 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 2 спальнив Choumeriakos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Choumeriakos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 3 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
Таунхаус 5 спаленв Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 5 спален
Айос-Николаос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 5 спаленв Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 5 спален
Айос-Николаос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 4 спальнив Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
Таунхаус 3 спальнив Крица, Греция
Таунхаус 3 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 3 спальнив Fourni, Греция
Таунхаус 3 спальни
Fourni, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается старый дом площадью 85 кв.м. в поселке Фурни, регион Ласити, Крит. Дом состоит из …
Таунхаус 4 спальнив Makrygialos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Makrygialos, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 223 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Втор…
Таунхаус 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается старый дом 70 кв.м. в поселке Лимнес, Крит. Дом имеет два уровня и состоит из 2 сп…
Таунхаус 2 спальнив Пилалимата, Греция
Таунхаус 2 спальни
Пилалимата, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 4 спальнив Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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