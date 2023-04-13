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Купить таунхаус в периферийная единица Ласити, Греция
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Айос-Николаос
6
koinoteta brachasiou
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koinoteta limnon
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55 объектов найдено
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Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Таунхаус 1 спальня
Prina, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 35,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 …
Таунхаус 3 спальни
Limnes, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 105,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 47,000
Продается таунхаус площадью 62 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 4 спальни
Episkopi, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 48,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
Таунхаус 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 399,000
Продается таунхаус площадью 248 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
Таунхаус 3 спальни
Врахасион, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается дом для ремонта в деревне Врахаси. Площадь дома составляет 120 кв.м., и имеет 3 сп…
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 2 спальни
Kimouriotis, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Таунхаус 1 комната
Limnes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,000
Старый дом на продажу в поселке Лимнес, недалеко от Неаполи, Ласити. Этот старый каменный до…
Таунхаус 1 комната
Limnes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 38,000
Старый дом на продажу в деревне Лимнес, недалеко от города Неаполи, Ласити. Имеет площадь 70…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается старый дом 100 кв.м. в поселке Врахаси, регион Ласити, Крит. Дом имеет два этажа и…
Таунхаус 5 спален
Agios Ioannis, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 спальня
Lagou, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 32,000
Продается двухэтажный дом в поселке Лагу, недалеко от Тзермиадо. Дом площадью 75 кв.м. части…
Таунхаус 3 спальни
Врахасион, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 35,000
Продается старый 3-х уровневый дом площадью 99 кв.м. в деревне Врахаси, Крит. Дом состоит из…
Таунхаус 2 комнаты
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Kato Chorion, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 3 спальни
Ставрохорион, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 278,000
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 171 кв.м на острове Крит. Таyнхаус делится на три отдельные квар…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первы…
Таунхаус 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 4 спальни
Крица, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 2 спальни
Крица, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается каменный дом 55 кв.м. в поселке Крица, Крит. Дом имеет два этажа и подвал. Он сост…
Таунхаус 2 спальни
Choumeriakos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
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