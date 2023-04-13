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Греция
Крит
периферия Крит
Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Ласити, Греция
koinoteta schinokapsalon
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koinoteta limnon
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koinoteta neapoleos
5
Municipality of Pachia Ammos
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koinoteta agiou stephanou
3
koinoteta bryson
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3
koinoteta latsidas
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koinoteta phournes
3
koinoteta piskokephalon
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District of Oropedion Lasithiou
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173 объекта найдено
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Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 86,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 411,300
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 442,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Таунхаус 4 спальни
Episkopi, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 48,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
Таунхаус 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Таунхаус 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 221 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 115 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на …
Таунхаус 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 399,000
Продается таунхаус площадью 248 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 925,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Квартира 1 спальня
Municipality of Ierapetra, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 64,000
Продается квартира площадью 32 кв.м. в городе Иерапетра, всего в 110 метрах от городского пл…
Коттедж 3 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается дом площадью 90 кв.м. в Кутсунари, южный Крит. Дом имеет три уровня и построен на …
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