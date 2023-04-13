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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Ласити, Греция

koinoteta schinokapsalon
6
koinoteta limnon
5
koinoteta agiou stephanou
3
koinoteta bryson
3
koinoteta kastelliou phournes
3
koinoteta latsidas
3
koinoteta piskokephalon
3
District of Oropedion Lasithiou
2
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173 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Вилла 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Таунхаус 3 комнатыв Крица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Коттедж 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 4 спальнив Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Вилла 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Вилла 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
Таунхаус 3 спальнив Limnes, Греция
Таунхаус 3 спальни
Limnes, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 105,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Коттедж 3 спальнив Кало Хорьё, Греция
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальняв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Вилла 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 411,300
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 442,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Таунхаус 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 3 комнатыв District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Таунхаус 1 спальняв District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 47,000
Продается таунхаус площадью 62 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 4 спальнив Episkopi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Episkopi, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
Таунхаус 6 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 5 спаленв Limnes, Греция
Коттедж 5 спален
Limnes, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 495,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комнатав Sisi, Греция
Коттедж 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Вилла 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 221 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 925,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из гостиной с …
Вилла 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Коттедж 4 спальнив Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни
Кавусион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Вилла 1 комнатав Vainia, Греция
Вилла 1 комната
Vainia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 695,000
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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