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Купить коттедж с бассейном в периферийная единица Ласити, Греция

Муниципалитет Иерапетры
7
Municipality of Ierapetra
6
koinoteta seteias
5
Municipality of Kato Chorion
5
Municipality of Pachia Ammos
5
koinoteta neapoleos
4
koinoteta kastelliou phournes
3
koinoteta schinokapsalon
3
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3 объекта найдено
Коттедж 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 4 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 5 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на горы
с видом на море
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