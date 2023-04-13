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Купить коттедж с видом на море в периферийная единица Ласити, Греция
Айос-Николаос
19
koinoteta elountas
10
koinoteta milatou
10
District of Sitia
8
koinoteta brachasiou
7
Муниципалитет Иерапетры
7
Municipality of Ierapetra
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Municipality of Kritsa
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koinoteta seteias
5
Municipality of Kato Chorion
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koinoteta neapoleos
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koinoteta schinokapsalon
3
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Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 86,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается дом площадью 90 кв.м. в Кутсунари, южный Крит. Дом имеет три уровня и построен на …
Коттедж 4 спальни
Кавусион, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 64,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 3 спальни
Пахия-Амос, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 119 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 8 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 890,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 630,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается старый дом 73 кв.м. в деревне Милатос, регион Ласити, Крит. Дом требует капитально…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 535,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 353 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 285 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комната
Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается меблированный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из двух о…
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 2 спальни
Agia Varvara, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
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