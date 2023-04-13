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Купить коттедж с видом на горы в периферийная единица Ласити, Греция

Муниципалитет Иерапетры
7
koinoteta seteias
5
Municipality of Kato Chorion
5
Municipality of Pachia Ammos
5
koinoteta neapoleos
4
koinoteta kastelliou phournes
3
koinoteta schinokapsalon
3
Municipality of Agios Ioannis
3
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64 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Коттедж 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 4 спальнив Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Коттедж 3 спальнив Кало Хорьё, Греция
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальняв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 3 комнатыв District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 5 спаленв Limnes, Греция
Коттедж 5 спален
Limnes, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 495,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комнатав Sisi, Греция
Коттедж 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из гостиной с …
Коттедж 4 спальнив Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни
Кавусион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 3 спальнив Пахия-Амос, Греция
Коттедж 3 спальни
Пахия-Амос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 119 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 6 кладовых.…
Коттедж 8 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 8 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 890,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 85,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 3 спальнив периферия Крит, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 285 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 4 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 8 спаленв Кавусион, Греция
Коттедж 8 спален
Кавусион, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокол…
Коттедж 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальнив District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 2 спальнив Agia Varvara, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Varvara, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 5 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
Коттедж 4 спальнив District of Sitia, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Sitia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальнив Kastelli, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastelli, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 3 спальнив District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 2 спальнив Кендри, Греция
Коттедж 2 спальни
Кендри, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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