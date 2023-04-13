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Купить квартиру с видом на море в периферийная единица Ласити, Греция

District of Agios Nikolaos
26
Айос-Николаос
14
District of Sitia
5
Municipality of Kritsa
5
Municipality of Ierapetra
4
koinoteta peukon
3
koinoteta nikethianou
2
koinoteta agiou stephanou
1
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21 объект найдено
Квартира 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 115 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на …
Квартира 1 спальняв Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Ierapetra, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 64,000
Продается квартира площадью 32 кв.м. в городе Иерапетра, всего в 110 метрах от городского пл…
Квартира 2 спальнив Municipality of Agios Ioannis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 2 спальнив Аналипси, Греция
Квартира 2 спальни
Аналипси, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 3 спальнив Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 267,000
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 спальнив District of Sitia, Греция
Квартира 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
Квартира 1 спальняв Makrygialos, Греция
Квартира 1 спальня
Makrygialos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Предлагается к продаже квартира в 5 метрах от пляжа в районе Лассити, Крит. Квартира 55м2, н…
Квартира 1 комнатав Аналипси, Греция
Квартира 1 комната
Аналипси, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 135,000
Предлагается к продаже квартира в 5 метрах от пляжа в районе Лассити, Крит. Квартира 55м2, н…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 819,000
Продается квартира площадью 180 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 2 спальнив koinoteta oreinou, Греция
Квартира 2 спальни
koinoteta oreinou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается квартира площадью 72 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 153,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 2 спальнив Vrouchas, Греция
Квартира 2 спальни
Vrouchas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 142,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 290,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается квартира площадью 96 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 395,000
Продается квартира площадью 123 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 640,000
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
Квартира 3 спальнив Stomio, Греция
Квартира 3 спальни
Stomio, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
Квартира 1 спальняв Пилалимата, Греция
Квартира 1 спальня
Пилалимата, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 56,000
Продается недостроенная квартира площадью 37 кв.м. в Макри Гиаллос, юго-восточная часть Крит…
Квартира 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 375,000
Продается квартира площадью 113 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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