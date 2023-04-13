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Купить квартиру с видом на горы в периферийная единица Ласити, Греция

District of Agios Nikolaos
26
Айос-Николаос
14
District of Sitia
5
Municipality of Kritsa
5
Municipality of Ierapetra
4
koinoteta peukon
3
koinoteta nikethianou
2
koinoteta agiou stephanou
1
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13 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Agios Ioannis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 153,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 2 спальнив Vrouchas, Греция
Квартира 2 спальни
Vrouchas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 142,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается квартира площадью 96 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальнив Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальнив Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 43,000
Продается квартира 80 кв.м. в поселке Крица, Крит. Квартира была построена в 1987 году и рас…
Квартира 1 спальняв Крица, Греция
Квартира 1 спальня
Крица, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 33,000
Продается квартира 53 кв.м. в поселке Крица, Крит. Квартира, построенная в 1987 году, распол…
Квартира 3 спальнив Stomio, Греция
Квартира 3 спальни
Stomio, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
Квартира 1 спальняв Пилалимата, Греция
Квартира 1 спальня
Пилалимата, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 56,000
Продается недостроенная квартира площадью 37 кв.м. в Макри Гиаллос, юго-восточная часть Крит…
Квартира 2 спальнив Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …
Квартира 3 спальнив Elounda, Греция
Квартира 3 спальни
Elounda, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальнив Nikithiano, Греция
Квартира 2 спальни
Nikithiano, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается квартира на первом этаже в поселке Врисес, Крит. Квартира площадью 80 кв.м. распол…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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