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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Квартиры
Купить квартиру с видом на горы в периферийная единица Ласити, Греция
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13 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Ioannis, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 153,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 2 спальни
Vrouchas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 142,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается квартира площадью 96 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 43,000
Продается квартира 80 кв.м. в поселке Крица, Крит. Квартира была построена в 1987 году и рас…
Квартира 1 спальня
Крица, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 33,000
Продается квартира 53 кв.м. в поселке Крица, Крит. Квартира, построенная в 1987 году, распол…
Квартира 3 спальни
Stomio, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
Квартира 1 спальня
Пилалимата, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 56,000
Продается недостроенная квартира площадью 37 кв.м. в Макри Гиаллос, юго-восточная часть Крит…
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 120,000
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …
Квартира 3 спальни
Elounda, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальни
Nikithiano, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 38,000
Продается квартира на первом этаже в поселке Врисес, Крит. Квартира площадью 80 кв.м. распол…
Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция
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