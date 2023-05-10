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Виллы с бассейном в Лариса, Греция

Лептокарья
10
Литохоро
4
Вилла В архив
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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Литохоро, Греция
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 399,000
Вилла 12 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 12 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Вилла 6 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 750,000
Вилла 5 спален в Platamonas, Греция
Вилла 5 спален
Platamonas, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 5
€ 800,000

Параметры недвижимости в Лариса, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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