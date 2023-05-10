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Таунхаусы в Лариса, Греция

Литохоро
4
Лептокарья
3
Таунхаус В архив
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10 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
€ 240,000
Таунхаус 1 спальня в Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 2
€ 140,000
Таунхаус 4 спальни в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 230,000
Таунхаус 4 спальни в Эгани, Греция
Таунхаус 4 спальни
Эгани, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 115,000
Таунхаус 1 спальня в Лептокарья, Греция
Таунхаус 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 85,000
Таунхаус 3 спальни в Лептокарья, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 115,000
Таунхаус 2 спальни в Kato Sotiritsa, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Sotiritsa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 85,000
Таунхаус 2 спальни в Palaios Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни
Palaios Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 330,000
Таунхаус 3 спальни в Литохоро, Греция
Таунхаус 3 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 200,000
Таунхаус 2 спальни в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 75,000

Параметры недвижимости в Лариса, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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