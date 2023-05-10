Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Municipality of Larissa

Жильё в Лариса, Греция

Лептокарья
89
Литохоро
40
Platamonas
11
152 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 43,000
Таунхаус 2 спальни в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
€ 240,000
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Квартира 1 спальня в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 115,000
Коттедж 4 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 150,000
Коттедж 5 спален в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 250,000
Таунхаус 1 спальня в Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 2
€ 140,000
Коттедж 5 спален в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 140,000
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Квартира 3 спальни в Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 193,000
Квартира 2 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Этаж 3/1
€ 120,000
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 247,000
Квартира 1 комната в Литохоро, Греция
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Этаж -1/1
€ 19,000
Квартира 2 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 60,000
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 75,000
Квартира 1 спальня в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 55,000
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 80,000
Квартира 2 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Этаж 2/1
€ 80,000
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 80,000
Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 80,000
Квартира 4 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 4 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 89,900
Коттедж 5 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 130,000
Квартира 1 комната в Литохоро, Греция
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 65,000
Коттедж 2 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 150,000
Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 199,900
Вилла 2 спальни в Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 330,000
Коттедж 7 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 750,000
Коттедж 3 спальни в Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Коттедж 2 спальни в Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 165,000
Дом 2 спальни в Palaios Panteleimonas, Греция
Дом 2 спальни
Palaios Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
€ 140,000

Параметры недвижимости в Лариса, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти