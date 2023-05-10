Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия

Жильё с бассейном в периферийная единица Лариса, Греция

Municipality of Larissa
152
Лариса
152
Лептокарья
89
Литохоро
40
Platamonas
11
Элассона
5
7 объектов найдено
Коттедж 7 спален в Skotina, Греция
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Вилла 4 спальни в Литохоро, Греция
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 399,000
Коттедж 3 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Вилла 12 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 12 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Вилла 6 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 750,000
Вилла 5 спален в Platamonas, Греция
Вилла 5 спален
Platamonas, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 5
€ 800,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Лариса, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти