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Дома в периферийная единица Лариса, Греция

Municipality of Larissa
105
Лариса
105
Лептокарья
68
Литохоро
21
Platamonas
10
Элассона
3
108 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
€ 240,000
Коттедж 4 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 150,000
Коттедж 5 спален в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 250,000
Таунхаус 1 спальня в Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 2
€ 140,000
Коттедж 5 спален в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 140,000
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 247,000
Коттедж 5 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 150,000
Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 199,900
Вилла 2 спальни в Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 330,000
Коттедж 7 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 750,000
Коттедж 3 спальни в Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Коттедж 2 спальни в Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 165,000
Дом 2 спальни в Palaios Panteleimonas, Греция
Дом 2 спальни
Palaios Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
€ 140,000
Вилла 4 спальни в Лептокарья, Греция
Вилла 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 500,000
Коттедж 2 спальни в Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 180,000
Коттедж 7 спален в Skotina, Греция
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Вилла 6 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Литохоро, Греция
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Цена по запросу
Коттедж 4 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 550,000
Таунхаус 4 спальни в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 230,000
Коттедж 3 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 160,000
Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 225,000
Коттедж 3 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Вилла 1 комната в Palaios Panteleimonas, Греция
Вилла 1 комната
Palaios Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 280,000
Вилла 4 комнаты в Литохоро, Греция
Вилла 4 комнаты
Литохоро, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
€ 650,000
Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 250,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Лариса, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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