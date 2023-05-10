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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Фессалия
Дома
Дома в периферийная единица Лариса, Греция
Municipality of Larissa
105
Лариса
105
Лептокарья
68
Литохоро
21
Platamonas
10
Элассона
3
Дом
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108 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
5
2
4
€ 240,000
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6
3
3
€ 150,000
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7
2
3
€ 250,000
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2
2
€ 140,000
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7
2
2
€ 140,000
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6
2
3
€ 300,000
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5
2
2
€ 247,000
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
5
1
€ 130,000
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4
4
2
€ 150,000
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5
2
€ 199,900
Вилла 2 спальни
Лептокарья, Греция
5
2
2
€ 330,000
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11
4
3
€ 750,000
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
4
1
1
€ 110,000
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4
2
2
€ 165,000
Дом 2 спальни
Palaios Panteleimonas, Греция
3
1
140 м²
1/2
€ 140,000
Вилла 4 спальни
Лептокарья, Греция
5
2
2
€ 500,000
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3
2
2
€ 160,000
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3
2
2
€ 180,000
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
7
2
3
€ 300,000
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
7
6
1
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
6
4
3
Цена по запросу
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6
2
2
€ 550,000
Таунхаус 4 спальни
Лептокарья, Греция
6
2
3
€ 230,000
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4
2
2
€ 160,000
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5
2
€ 225,000
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4
2
2
€ 1,150,000
Вилла 1 комната
Palaios Panteleimonas, Греция
1
1
€ 500,000
Коттедж 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3
1
€ 280,000
Вилла 4 комнаты
Литохоро, Греция
4
3
€ 650,000
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1
3
€ 250,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Лариса, Греция
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