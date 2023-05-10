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Коттеджи с бассейном в периферийная единица Лариса, Греция

Municipality of Larissa
77
Лариса
77
Лептокарья
55
Литохоро
13
Platamonas
8
Элассона
3
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2 объекта найдено
Коттедж 7 спален в Skotina, Греция
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 280,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Лариса, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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