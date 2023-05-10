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Коттеджи в периферийная единица Лариса, Греция

Municipality of Larissa
77
Лариса
77
Лептокарья
55
Литохоро
13
Platamonas
8
Элассона
3
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80 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 150,000
Коттедж 5 спален в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 250,000
Коттедж 5 спален в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 140,000
Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 247,000
Коттедж 5 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 2 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 150,000
Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 199,900
Коттедж 7 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 750,000
Коттедж 3 спальни в Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Коттедж 2 спальни в Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 165,000
Коттедж 2 спальни в Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Giannota, Греция
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 180,000
Коттедж 7 спален в Skotina, Греция
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Коттедж 4 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 550,000
Коттедж 3 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 160,000
Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 225,000
Коттедж 3 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Коттедж 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 280,000
Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 250,000
Коттедж 4 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 380,000
Коттедж 2 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 2 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 90,000
Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Коттедж 3 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 69,000
Коттедж 4 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 199,900
Коттедж 2 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 2 спальни
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 90,000
Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 76,000
Коттедж 2 спальни в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Коттедж 3 спальни в Platamonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Platamonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Лариса, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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