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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Фессалия
Жильё в периферийная единица Лариса, Греция
Municipality of Larissa
152
Лариса
152
Лептокарья
89
Литохоро
40
Platamonas
11
Элассона
5
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157 объектов найдено
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По рейтингу
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
2
1
1
€ 43,000
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
5
2
4
€ 240,000
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3
2
2
€ 130,000
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
3
1
2
€ 115,000
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6
3
3
€ 150,000
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7
2
3
€ 250,000
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2
2
€ 140,000
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7
2
2
€ 140,000
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6
2
3
€ 300,000
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
4
1
1
€ 193,000
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
2
3/1
€ 120,000
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5
2
2
€ 247,000
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
1
-1/1
€ 19,000
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
2
1
€ 60,000
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3
1
1/1
€ 75,000
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2
1
1/1
€ 55,000
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3
1
€ 80,000
Квартира 4 комнаты
Giannota, Греция
4
3/1
€ 150,000
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
2
2/1
€ 80,000
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3
1
€ 80,000
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3
1
€ 80,000
Квартира 4 спальни
Литохоро, Греция
6
2
1/1
€ 89,900
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
5
1
€ 130,000
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
1
1
1/1
€ 65,000
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4
4
2
€ 150,000
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5
2
€ 199,900
Вилла 2 спальни
Лептокарья, Греция
5
2
2
€ 330,000
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11
4
3
€ 750,000
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
4
1
1
€ 110,000
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4
2
2
€ 165,000
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2
3
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6
Параметры недвижимости в периферийная единица Лариса, Греция
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