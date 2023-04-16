Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Лангадас

Купить недвижимость с бассейном в Лангадас, Греция

1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Perivolaki, Греция
Вилла 6 спален
Perivolaki, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Realting.com
Перейти