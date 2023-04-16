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Купить коттедж с видом на горы в Лангадас, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 6 спаленв Лангадас, Греция
Коттедж 6 спален
Лангадас, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 345 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 5 спаленв Chrysavgi, Греция
Коттедж 5 спален
Chrysavgi, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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