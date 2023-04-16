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Купить коттедж в Лангадас, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Irakleio, Греция
Коттедж 2 спальни
Irakleio, Греция
1 ванных комнат 120 м²
€ 250,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Irakleio - 120 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
Коттедж 3 спальнив Irakleio, Греция
Коттедж 3 спальни
Irakleio, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 270,000
Neo Heraklion north of Athens, maisonette of 100 sq.m. 3rd-4th floor in excellent condition,…
Коттедж 4 спальнив Chrysavgi, Греция
Коттедж 4 спальни
Chrysavgi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 306 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 6 спаленв Лангадас, Греция
Коттедж 6 спален
Лангадас, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 345 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 5 спаленв Chrysavgi, Греция
Коттедж 5 спален
Chrysavgi, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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