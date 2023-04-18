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Купить коттедж с видом на горы в Lamia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнатыв Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 358,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …

Параметры недвижимости в Lamia, Греция

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