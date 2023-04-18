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Купить коттедж в Lamia, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнатыв Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 358,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 4 спальнив Лианокладион, Греция
Коттедж 4 спальни
Лианокладион, Греция
2 ванных комнат 250 м²
€ 200,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Fthiotida: Leianokladi - 250 Sq.m., 4 Bedrooms, 2…

Параметры недвижимости в Lamia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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