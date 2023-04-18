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Купить квартиру с видом на горы в Lamia, Греция

Ламия
3
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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Lamia, Греция
Квартира 2 спальни
Lamia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…

Параметры недвижимости в Lamia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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