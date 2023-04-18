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Купить квартиру в Lamia, Греция

Ламия
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Lamia, Греция
Квартира 2 спальни
Lamia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
Квартира 1 спальняв Lamia, Греция
Квартира 1 спальня
Lamia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается квартира площадью 63 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эта…
Квартира 2 спальнив Lamia, Греция
Квартира 2 спальни
Lamia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…

Параметры недвижимости в Lamia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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