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Купить недвижимость возле озера в Греции

квартиры
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дома
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2 объекта найдено
Квартира 6 спаленв Analipsi, Греция
Квартира 6 спален
Analipsi, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² 3/3 Этаж
€ 650,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Греция, Греция
Дом 3 спальни
Греция, Греция
7 Количество комнат
€ 1,000,000
Предлагаем Вашему вниманию потрясающую виллу на острове Корфу. Вилла является идеальным ме…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Лимин-Херсонису
в Chortiatis Municipal Unit
в Platanias Municipality
в Неа-Муданья
в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
в Kordelio - Evosmos Municipality
в Неос-Мармарас
в Municipality of Saronikos
в Municipality of Rhodes
в Trilofos
в Municipal Unit of Loutraki - Perachora
в Neo Rysio
в Родос
в Panorama Municipal Unit
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в koinoteta elountas
в Неа-Триглия
в Municipality of Corinth
в Pylaia Municipal Unit
в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni

Параметры недвижимости в Греции

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