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Таунхаусы с видом на горы в Лайина, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Kavallari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kavallari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 6 спален в Kavallari, Греция
Таунхаус 6 спален
Kavallari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
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