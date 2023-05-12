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Жильё с бассейном в Лайина, Греция

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Kavallari, Греция
Вилла 5 спален
Kavallari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 860,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
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