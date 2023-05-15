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Виллы с видом на море в периферийная единица Лакония, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Kefalas, Греция
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Вилла 2 спальни в nikandreio, Греция
Вилла 2 спальни
nikandreio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …

Параметры недвижимости в периферийная единица Лакония, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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