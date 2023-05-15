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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Виллы
Виллы с видом на море в периферийная единица Лакония, Греция
Вилла
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2 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
5
3
1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
0
0
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0
Вилла 2 спальни
nikandreio, Греция
3
1
1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
0
0
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